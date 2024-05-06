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ПВО сбила три украинских беспилотника над Белгородской областью

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом 6 мая Минобороны РФ сообщило в своем Telegram-канале.

«Около 14:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении министерства.

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Ранее 6 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский беспилотник атаковал окраину города Шебекино. Пострадала мирная жительница, у нее осколочные ранения нижней конечности.

В тот же день украинские военные нанесли удар беспилотниками по автомобилям ГК «Агро-Белогорье» в Борисовском районе региона. В результате атаки погибли семь человек, еще 40 получили ранения. Следственный комитет (СК) РФ расследует обстоятельства удара.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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