В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотников (БПЛА) объявлена в Белгородской области. Об этом 8 мая сообщило Главное управление МЧС по региону в своем Telegram-канале.

«Внимание! Объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

Позже Минобороны РФ сообщило в своем Telegram-канале, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионом беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это произошло около 11:30 мск.

Ранее, 6 мая, украинские военные нанесли удар беспилотниками по автомобилям ГК «Агро-Белогорье» в Борисовском районе региона. В результате атаки погибли семь человек, еще 40 получили ранения. Следственный комитет (СК) РФ начал расследование обстоятельств удара украинскими боевиками.

В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский БПЛА нанес удар по окраине города Шебекино. Из-за этой атаки пострадала мирная жительница, получившая осколочные ранения нижней конечности.

Кроме того, Минобороны РФ сообщало об уничтожении трех украинских дронов над Белгородской областью около 14:00 мск, двух — с 20:10 до 22:00 мск и одного — около 22:20 мск.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.