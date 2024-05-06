Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Над Курской областью сбит украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом в понедельник, 6 мая, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Отмечается, что террористическая атака с помощью дрона самолетного типа была пресечена около 9:00. Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили вражеский беспилотник.
О пострадавших и повреждениях не сообщается.
Ранее в этот день в Борисовском районе Белгородской области из-за удара беспилотников шесть человек погибли и более 30 пострадали. Украинские военные с помощью БПЛА атаковали машины ГК «Агро-Белогорье», перевозившие сотрудников свинокомплекса.
4 мая в нескольких населенных пунктах Глушковского, Рыльского и Суджанского районов Курской области силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили девять вражеских дронов. Тогда никто не пострадал.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.