Два беспилотника ВСУ уничтожили над Белгородской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) утром 9 мая уничтожили над Белгородской областью два украинских беспилотника самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Попытка атаки пресечена около 10:40 мск.

Как сообщалось ранее, за минувшую ночь над регионом российские силы ПВО сбили 15 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire и один БПЛА Вооруженных сил Украины.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.