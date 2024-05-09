Силы ПВО сбили 15 снарядов РСЗО Vampire и один БПЛА над Белгородской областью

За ночь над Белгородской областью российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 15 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire и один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 мая сообщило Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены 15 реактивных снарядов и один БПЛА над территорией Белгородской области», — говорится в тексте сообщения в Telegram-канале.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило, что два БПЛА уничтожены над территорией Брянской области и три БПЛА — над Курской областью.

Ранее в тот же день губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о ликвидации трех украинских БПЛА над регионом, как и губернатор Брянской области Александр Богомаз, который сообщил об уничтожении двух украинских БПЛА.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.