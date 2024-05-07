«От получения цели до выстрела проходит менее минуты»

Успех наступательных действий во многом зависит от огневой поддержки артиллерии — от того, насколько быстро и точно выполнят задачу расчеты орудий и реактивных систем залпового огня. Корреспондент «Известий» побывал у артиллеристов на Донецком и Артёмовском направлениях и увидел, как происходит боевая работа в дневных и ночных условиях.

Ночная работа «Града»

Вместе с расчетом реактивной системы залпового огня «Град-1» в ночи выдвигаемся на огневую позицию. Едем со слабым светом небольших диодов, поэтому дороги почти не видно. Н еожиданно загорается экран дрон-детектора — это говорит о том, что БПЛА рядом. Командир принимает решение уйти в укрытие и переждать.

По моим ощущениям прошло минут 15, когда по рации сообщили, что «небо наше». Едем дальше до нужной точки, но сохраняя светомаскировку. По словам бойцов, кроме небольших диодов в операциях, требующих света, используют еще и красные фонари.

«Точку наводки» в темноте найти сложно, поэтому ее обозначают слабым химическим светом на небольшом колышке. И если заранее не знать, что это, то можно просто не заметить, даже стоя в 10 м.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Добравшись до огневой точки, выпрыгиваем из машины и отходим, чтобы не мешать расчету. Слышу, как бригада получает команду и приступает к пристрелочным выстрелам. После них уже нет смысла в маскировке — свет от двигателей уходящих в небо реактивных снарядов уже выдал нас. Сейчас всё зависит только от быстроты получения корректировки и слаженности работы расчетов. Второй пристрелочный залп оказывается удачным, и по рации командуют отработать «пакетом» — всем боекомплектом установки.

— Мне всегда было интересно, как действует артиллерия перед продвижением пехоты. И я могу сказать сейчас, когда лично вижу, что взаимодействие и старшего начальника, и расчета отличное. Люди так быстро отрабатывают, что я даже был удивлен, — рассказал мне боец с позывным Винни.

До перевода в артиллерийское подразделение он долгое время был в штурмовом отряде и по собственному опыту знает, как меняет ситуацию качественная огневая поддержка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Мне проще работать, так как я осознаю ту ответственность, что лежит на артиллеристах, и ту ценность, которая стоит за каждой цифрой в корректировке. Поймите, будет большая разница в штурме после стрельбы на отлично и удовлетворительно, — поделился он.

Винни пришел в армию во время осенней мобилизации 2022 года, но сам. Он, не дожидаясь повестки, решил пойти добровольцем.

По дороге на базу бойцы рассказали мне, что в первое лето СВО ночной огонь РСЗО использовался, чтобы скрытно подойти к линии боевого соприкосновения в условиях активности иностранной артиллерии и нанести удар на большую глубину, где противник не ожидает работы «Градов». Сегодня, когда артиллерия противника не столь активна из-за потерь и нехватки снарядов, основным средством поражения у врага становятся различные БПЛА. Поэтому работа «Градов» в ночное время стала обычной боевой задачей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Сейчас XXI век, мы корректируемся с помощью БПЛА, работаем с планшетами. Нам, градовщикам, в первую очередь необходимо скопление противника. Это могут быть его наступательные действия или ротация. Последние проходят днем и ночью, поэтому, когда БПЛА их засекают, мы сразу отрабатываем, — рассказывает офицер с позывным Барт.

Он ушел на СВО добровольцем в июле 2022 года и, пройдя все ступеньки военной карьерной лестницы, уже в боевых условиях стал офицером. Сейчас в артиллерии немало молодых людей, которые проявили себя, их выдвигают на офицерские должности, а потом они подтверждают звания уже в полевых условиях. По словам Барта, знаний, полученных за два года боев, ему хватает для огневой работы, хотя, конечно, пришлось привыкнуть к ответственности в новом статусе.

Контрбатарейная «карусель»

На Донецком направлении штурмовые отряды ЦВО при поддержке артиллерии продолжают продвигаться вперед. Вслед за линией боевого соприкосновения подтягивается и артиллерия. После очередного «переката» самоходчики быстро обживают новые огневые позиции.

По приезде к ним я сразу начал глазами искать машины «Мста-С». Несмотря на их внушительный размер, визуально найти их оказалось сложно. Командир машины с позывным Армеец, увидев мою растерянность, подошел ко мне и показал рукой на замаскированную в лесном массиве и прикрытую от БПЛА противника с помощью сетей и растительности гаубицу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Мы на месте не стоим, развиваем защиту от дронов-камикадзе. Установки уже получили дополнительную защиту в виде экранов и металлических сеток. И машина тянет, мобильность и проходимость не теряет, — похлопывая по своему орудию рассказал Армеец.

По его словам, сегодня активность нашей артиллерии в разы превосходит активность противника. А в контрбатарейной борьбе украинские боевики почти полностью полагаются на дроны-камикадзе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Пока Армеец рассказывал мне это, по его рации слышим доклад об обнаружении в воздухе БПЛА. Один из номеров расчета занимает позицию с автоматом наизготовку. Вдалеке слышно, что другое орудие продолжает работать по своим целям, но сразу в нескольких местах открывают огонь из пулеметов по воздушной цели.

Почти сразу после этого орудие также получает цель, и экипаж быстро занимает места в установке.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— От получения цели до выстрела, в зависимости от доворота орудия вся подготовка занимает менее одной минуты. После этого ожидаем исполнительную команду, — поясняет офицер-артиллерист Воронеж.