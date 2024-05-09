По меньше мере восемь человек пострадали при атаке ВСУ на Белгород

Минимум восемь человек, в том числе один ребенок, пострадали при воздушной атаке беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород. Об этом 9 мая сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По предварительный информации, восемь человек пострадали: семь взрослых и один ребенок. Четыре человека с осколочными ранениями различных частей тела, 11-летняя девочка с осколочными ранениями левой стопы госпитализированы, еще троим пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте», — написал он в Telegram-канале.

Губернатор также отметил, что в результате обстрела со стороны украинской армии в 34 квартирах в 19 многоквартирных домах, в одном частном доме и 37 транспортных средствах были выявлены различные разрушения.

Оперативные службы работают на местах происшествия.

Ранее в тот же день корреспондент «Известий» сообщил о взрывах под Белгородом. Отмечается, что после звуков взрывов в Белгороде в небе над городом был замечен, предположительно, черный дым. Кроме того, в соцсетях публикуют кадры пожара в городе.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.