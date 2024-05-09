Корреспондент «Известий» сообщил о взрывах под Белгородом

Звуки взрывов были слышны над Белгородом. Об этом 9 мая сообщил корреспондент «Известий» Владислав Харченко.

На кадрах видны разбитые стекла магазинных витрин и карета скорой помощи, прибывшая на место одного из взрывов. Отмечается, что после звуков взрывов в Белгороде в небе над городом был замечен, предположительно, черный дым. Кроме того, в соцсетях публикуют кадры пожара в городе.

«Сейчас как раз ракетная опасность. Быстро перемещаемся в укрытие. <...> Можно видеть, что даже в подъезде всё разбросано. Вот местные жители, которые вышли посмотреть, что произошло рядом с их домом. Они как раз забегают сюда», — рассказал он.

Харченко отметил, что, как только объявляется ракетная опасность, люди заходят в подъезды и укрытия, так как находиться на улице небезопасно.

Ранее в тот же день в оперштабе Краснодарского края сообщили об атаках ВСУ на нефтебазу под Анапой. В результате падения беспилотников начался пожар, повреждения получили несколько резервуаров. Для ликвидации возгорания были привлечены 62 специалиста и 20 единиц техники.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.