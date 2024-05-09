Глава Башкирии заявил об атаке беспилотника на промзону в Салавате

Беспилотник атаковал промзону в Салавате, после чего произошло задымление на установке предприятия. Об этом 9 мая заявил глава Башкирии Радий Хабиров.

«Сегодня в районе 13:00 беспилотник совершил атаку на промзону города Салавата, после которой произошло задымление в районе одной из установок предприятия «Газпром нефтехим Салават». Предприятие работает в штатном режиме», — написал он в своем Telegram-канале.

На месте происшествия работают экстренные службы. Подробности уточняются.

Как заметил Хабиров, эта атака — попытка опорочить празднование Дня Победы, однако россияне не намерены поддаваться провокациям.

Ранее в этот же день дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Белгородской областью два украинских беспилотника самолетного типа.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.