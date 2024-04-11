СМИ сообщили о состоянии попавших под обстрел журналистов ГТРК «Луганск»
Попавшие под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) журналисты луганского филиала ГТРК находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил 11 апреля корреспондент телекомпании Станислав Шило в эфире «Россия 24»
«Сегодня утром оператора Дениса Шума выписывают из больницы после успешной операции, он продолжит лечение дома», — сказал журналист.
Другой попавший под обстрел участник съемочной группы, корреспондент Артем Юндас, восстанавливается дома. Журналисты ГТРК проходили обследование и лечение у военных врачей ВДВ, уточнил Шило.
Съемочная группа луганского филиала ВГТРК попала под обстрел украинских боевиков недалеко от Кременной в ЛНР 10 апреля, по ним велся прицельный огонь из ствольной артиллерии. «Вести Луганск» также сообщили, что украинские формирования пытались с помощью дрона добить пострадавших в результате обстрела членов съемочной группы.
В результате атаки погиб сопровождавший съемочную группу офицер пресс-службы Минобороны России Евгений Половодов, Юндас получил контузию, Шум — осколочное ранение в ногу.
Врачи из состава 39-го отдельного гвардейского медицинского отряда (аэромобильного) Воздушно-десантных войск (ВДВ) России провели Шуму операцию и достали осколок размером 1,5 см.
Журналисты не впервые становятся целями атак украинских военных. Так, в июле прошлого года погиб при обстреле военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев, ранения получил фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский. Под огонь попала и съемочная группа «Известий» — корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Тогда в Минобороны РФ сообщали, что попавшие под обстрел журналисты готовили материалы об обстрелах населенных пунктов Запорожской области кассетными боеприпасами.
Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.