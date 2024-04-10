Огонь по съемочной группе ГТРК велся ВСУ из ствольной артиллерии

Огонь по сотрудникам луганского филиала ГТРК, которые попали под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО), велся из ствольной артиллерии. Об этом в среду, 10 апреля, сообщается в Telegram-канале «Вести Луганск».

«По словам корреспондента нашей съемочной группы, попавшей сегодня под обстрел, украинские боевики использовали ствольную артиллерию», — говорится в сообщении.

Уточняется, что украинские боевики выпустили по журналистам три снаряда. Осколок одного из них попал в ногу оператору Денису Шуму, корреспондент Артем Юндас получил контузию. Состояние обоих оценивается как стабильное, перед отправкой в Луганск им оказали первую помощь на месте.

Ранее в этот день стало известно, что съемочная группа ВГТРК попала под обстрел ВСУ недалеко от Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Затем сообщалось, что пострадавшие сотрудники едут в Луганск.

Журналисты не впервые становятся целями атак украинских военных. Так, в июле прошлого года погиб при обстреле военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев, ранения получил фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский.

Под огонь попала и съемочная группа «Известий» — корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Тогда в Минобороны РФ сообщили, что попавшие под обстрел журналисты готовили материалы об обстрелах населенных пунктов Запорожской области кассетными боеприпасами.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.