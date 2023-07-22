Военкор «РИА Новости» Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне СВО

Военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев погиб в зоне спецоперации при украинском обстреле. Об этом в субботу, 22 июля, сообщили в агентстве.

Также ранения получил фотокорреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский.

По словам врио главы Запорожской области Евгения Балицкого, Журавлев погиб при ударе украинских военных по гражданской машине, в которой находились журналисты.

Кроме того, под обстрел попала съемочная группа «Известий» — корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Им оказывается медицинская помощь.

Как заявили в Минобороны РФ, попавшие под обстрел журналисты МИЦ «Известия» и «РИА Новости» работали над материалами об обстрелах населенных пунктов Запорожской области кассетными боеприпасами.