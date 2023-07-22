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Съемочная группа «Известий» пострадала в зоне СВО

Съемочная группа «Известий» пострадала в зоне СВО при обстреле со стороны ВСУ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков пострадали 22 июля в зоне проведения специальной военной операции (СВО) при обстреле со стороны украинских боевиков.

Журналист получил осколочные ранения живота и спины, еще один осколок прошел навылет в ногу.

У оператора зафиксированы осколочные ранения и перелом тазобедренных костей. Сейчас пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Под обстрел также попали журналисты других российских изданий. Военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев погиб. Ранение получил еще один корреспондент агентства — Константин Михальчевский.

20 января журналистка интернет-издания Readovka Анастасия Елсукова получила ранение при выполнении редакционного задания в Соледаре в Донецкой Народной Республике. У девушки было раздроблено колено. Ее прооперировали в госпитале в Первомайске, а на следующий день доставили на вертолете в Москву.

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