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Раненную в Соледаре журналистку Елсукову доставили в Москву
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Раненную в Соледаре журналистку Елсукову доставили в Москву

Военкора Readovka Анастасию Елсукову доставили в Москву
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Фото: readovka.news
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Военного корреспондента российского интернет-издания Readovka Анастасию Елсукову, которая была ранена в Соледаре Донецкой Народной Республики (ДНР), доставили в Москву. Об этом 21 января сообщили в Telegram-канале издания.

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«Настя Елсукова, получившая ранение в Соледаре, доставлена в Москву. Медики приняли решение доставить Настю в больницу на вертолете. На данный момент ей ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что журналистка получила ранение при выполнении редакционного задания в Соледаре. У девушки раздроблено колено. Ее прооперировали в госпитале в Первомайске.

По данным Readovka, эвакуацию военкора организовали сотрудники ЧВК «Вагнер».

Ранее, 16 января, сотрудник ЧВК «Вагнер» рассказал корреспонденту «Известий», что в Соледаре бойцы столкнулись с серьезным сопротивлением украинских националистов. По его словам, освободить город удалось благодаря грамотной тактике ВС России, а также превосходству российских подразделений в уличных боях.

Освобождение Соледара было завершено вечером 12 января. По данным врио главы ДНР Дениса Пушилина, украинские войска потеряли в боях за Соледар тысячи человек. При этом он добавил, что бои за городом продолжаются. В частности, там «продолжает продвигаться вперед» ЧВК «Вагнер».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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