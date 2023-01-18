Пушилин оценил потери ВСУ при боях за Соледар в несколько тысяч человек

Войска Украины потеряли в боях за Соледар в Донецкой Народной Республике тысячи человек. Об этом заявил 18 января врио главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, украинская сторона с учетом перебрасываемых резервов на это направление и сама сейчас не сможет назвать точного количества своих потерь.

«Мы тоже не будем пока называть конкретные цифры, но это тысячи и тысячи боевиков, которые направлялись, чтобы удержать позиции», — отметил он в разговоре с Первым каналом.

Врио главы ДНР также отметил, что бои за городом продолжаются. В частности, там «продолжает продвигаться вперед» ЧВК «Вагнер».

Ранее в среду Пушилин сообщил, что в Соледаре удалось взять в плен иностранных наемников. Он указал, что украинский режим продолжает максимально скрывать точное количество своих пленных и убитых. По его оценке, уничтоженных иностранных наемников у ВСУ больше, нежели взятых в плен.

Тогда же советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что российские силы нанесли точные артиллерийские удары по позициям польских наемников в Соледаре благодаря тому, что украинские военные раскрыли местоположение поляков на поле боя в радиоэфире.

Операция российских войск по освобождению города завершилась вечером 12 января. За день до этого основатель группы «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что Соледар полностью освобожден от украинских националистов.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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