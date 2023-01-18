В ДНР обвинили ВСУ в выдаче позиций польских наемников в Соледаре

Российские силы нанесли точные артиллерийские удары по позиция польских наемников в Соледаре, благодаря тому, что украинские военные раскрыли местоположение поляков на поле боя в радиоэфире. Об этом рассказал 18 января советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

«Польша давит на Германию с целью передать Украине танки, и это вызывает у нас большое веселье в контексте реальных отношений между украинцами и поляками, что называется, в поле. Даже в том же Соледаре часть серьезных потерь, причиненных нами польскому контингенту, произошла благодаря ВСУ, которые абсолютно не стесняясь обсуждали в радиоэфире районы работы иностранных коллег», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Гагин пояснил, что украинские военные недоброжелательно относятся к полякам, именно наемников из Польши стараются отправить на опасные участки фронта. Он добавил, что украинцы и поляки преследуют разные цели.

По мнению советника врио главы ДНР, украинцы стремятся к независимости, в то время как Польша хочет присоединить к себе западную часть Украины.

Накануне военный обозреватель Виктор Литовкин заявил «Известиям», что в украинской армии воюют иностранные наемники, при этом в конфликте они представляют интересы не Киева, а США и НАТО. Он подчеркнул, что наемники в первую очередь из стран НАТО: Польша, США, Италия, Румыния.

16 января, попавший в плен мобилизованный боевик с Украины рассказал, что в рядах украинских националистов в Соледаре ДНР находились не менее девяти наемников.

Двумя днями ранее, 14 января, беженка из Соледара рассказала, что в составе украинских сил в городе находились наемники из Польши и Великобритании. Она добавила, что украинские войска обстреливали фосфорными снарядами гуманитарные конвои с беженцами в Соледаре.

Операция российских войск по освобождению города завершилась вечером 12 января. За день до этого основатель группы «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что Соледар полностью освобожден от украинских националистов и российские военнослужащие приступили к зачистке шахт.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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