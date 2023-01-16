Пленный украинский боевик сообщил о девяти американских наемниках в Соледаре

По меньшей мере девять американских наемников находились в рядах украинских националистов в Соледаре Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в понедельник, 16 января, рассказал попавший в плен мобилизованный боевик с Украины.

«Потом пришли эти вот наемники. Эти, которых я увидел. Американцы. Эти не по-нашему говорили», — сообщил военнопленный в беседе с «РИА Новости», повторно подтвердив, что число американцев оценивалось в девять человек.

Как указал собеседник, американцы относились к штурмовым подразделениям. Иностранцы были вооружены винтовками американского производства, добавил боевик.

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) 15 января признали потерю Соледара. В частности, об этом сообщил украинский командир с позывным Мадьяр.

В этот же день сотрудники ЧВК «Вагнер» показали съемочной группе «Известий» освобожденный Соледар и рассказали о боях с ВСУ. По их словам, натиск российских сил был особенно тяжелым и украинской армии пришлось отступить.

Операция российских войск по освобождению города завершилась вечером 12 января. За день до этого основатель группы «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что Соледар полностью освобожден от украинских националистов и российские военнослужащие приступили к зачистке шахт.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».