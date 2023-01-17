Военный эксперт назвал цель участия иностранных наемников в конфликте на Украине

Неудивительно, что в украинской армии воюют иностранные наемники, однако в конфликте они представляют интересы не Киева, а США и НАТО. Об этом 17 января «Известиям» заявил военный обозреватель Виктор Литовкин.

«Мы понимаем, что никакие интересы страны украинская армия не защищает, а защищает интересы США и НАТО. Естественно, что там присутствуют наемники. Это наемники в первую очередь из стран НАТО: Польша, США, Италия, Румыния и так далее. Всякие «дикие гуси», которые воюют не только за интересы стран НАТО, но еще и за деньги», — сказал он.

При этом Литовкин отметил, что интересы стран НАТО заключаются именно в деньгах.

«Они же поставляют оружие на Украину не просто так, а за деньги. И военные действия затягивают на Украине тоже не просто так, а тоже за деньги, потому что они стараются измотать Россию, чтобы она исчерпала свои экономические и людские ресурсы», — сказал эксперт.

Ранее в этот день командир российской группы «Викинг» заявил, что на Украине исчерпываются мобилизационные ресурсы, в связи с чем дефицит военнослужащих компенсируется большим наплывом иностранных наемников.

По словам российского офицера, в кадровом составе Вооруженных сил Украины осталось в резерве около 0,5 млн человек.

Также командир группы «Викинг» Западного военного округа рассказал, что украинская пропаганда выставляет российских военных откровенно глупыми, чтобы заманить как можно больше наемников. По его словам, иностранцы сильно удивляются, когда сталкиваются с действительностью на поле боя, например когда узнают, что у российских военных есть беспилотники и другая техника.

Ранее, 12 января, разведка группы «Викинг» обнаружила пункт временной дислокации иностранных наемников в Красногоровке в ДНР, после чего бойцы группы нанесли по нему удар. Как рассказали военные, судя по радиоперехватам, некоторые иностранцы были поляками, так как на записях отчетливо слышалась возмущенная польская речь.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».