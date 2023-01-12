Разведка группы «Викинг» Западного военного округа (ЗВО) 12 января обнаружила пункт временной дислокации иностранных наемников в Красногоровке в Донецкой Народной Республике (ДНР), после чего бойцы группы нанесли по нему удар.

Как рассказали военные, судя по радиоперехватам, некоторые иностранцы были поляками, так как на записях отчетливо слышалась возмущенная польская речь.

«Их несильно тронула гибель товарищей по оружию из других стран, но очень расстроила потеря боекомплекта», — цитирует одного из бойцов «Викинга» «РИА Новости».

На кадрах уничтожения пункта наемников, имеющихся в распоряжении агентства, запечатлено, как оператор российского беспилотника корректирует орудие «Мста-С», затем его 152-миллиметровые снаряды пробивают укрепления и приводят к объемным взрывам от детонации боекомплекта внутри здания. Согласно разведданным, потери иностранных боевиков при ударе составили от 30 до 40 человек.

9 января в пресс-службе Национальной полиции Украины сообщили, что двое наемников из Великобритании пропали без вести в районе боестолкновений под Соледаром в ДНР. Эта два волонтера в возрасте 28 и 48 лет Эндрю Бегшо и Кристофер Перри. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Днем ранее, 8 января, военнослужащий Западного военного округа рассказал, что иностранные наемники и украинские боевики, дислоцирующиеся в направлении Кременной, прикрываются мобилизованными. По его словам, украинская армия выстроена в три эшелона, расстояние между ними — порядка 200–300 м. На первом располагаются мобилизованные украинцы, на втором — военнослужащие ВСУ и наемники. Закрывают середину на третьей линии также мобилизованные.

До этого, 6 января, командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» с позывным Алабай рассказал, что на сватовском направлении в рядах украинских войск есть большое количество хорошо подготовленных наемников.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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