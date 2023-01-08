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Военный РФ рассказал о прикрытии наемников мобилизованными украинцами

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Фото: REUTERS/Olga Ivashchenko
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Иностранные наемники и украинские боевики, дислоцирующиеся в направлении Кременной, прикрываются мобилизованными. Об этом рассказал 8 января военнослужащий Западного военного округа.

«Кременная имеет стратегическое значение, наша задача — стоять железно»
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По его словам, на месте украинская армия выстроена в три эшелона, расстояние между ними порядка 200-300 м. На первом располагаются мобилизованные украинцы, на втором — военнослужащие ВСУ и наемники. Закрывают середину на третьей линии также мобилизованные.

«Они восстанавливают свою боеспособность и готовятся к дальнейшему прорыву. Их артиллерия, танки, и уже подключилась армейская авиация их, начали, восполняя ситуацию с небоеспособностью первой линии, работать по нашим опорным пунктам», — рассказал он «РИА Новости».

Военный добавил, что артиллерия ВСУ работает за 10 км от третьей линии обороны, а само расстояние от российских позиций до противника составляет 300-400 м.

6 января командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» с позывным Алабай рассказал, что на сватовском направлении в рядах украинских войск есть большое количество хорошо подготовленных наемников.

4 января стало известно, что военнослужащие Центрального военного округа «Отважные» уничтожили несколько единиц украинской бронетехники при попытке украинских боевиков продвинуться к Кременной.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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