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Бойцы группировки «Отважные» уничтожили бронетехнику ВСУ у Кременной

«РИА Новости»: бойцы группировки «Отважные» уничтожили бронетехнику ВСУ в районе Кременной
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) — «Отважные» — уничтожили несколько единиц украинской бронетехники при попытке украинских боевиков продвинуться к городу Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом рассказал 4 января военный группировки.

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«Они прут и прут (украинские военные. — Ред.). У них, видимо, стоит задача попытаться выйти к окраинам Кременной. Но держимся, работаем. Работаем квадрокоптерами в связке с артиллерией, у нас уже большой опыт в этом», — приводит его слова «РИА Новости».

2 января артиллерия ЦВО в составе расчетов самоходной артиллерийской установки «Мста-С» группировки «Отважные» уничтожила два танка украинских националистов. Уточнялось, что военнослужащие постоянно меняют точки, с которых ведут огонь, что затрудняет для врага попытки произвести ответный удар.

Накануне стало известно, что подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) только за сутки уничтожили до 90 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также ликвидировали три танка, пять бронетранспортеров, два беспилотных летательных аппарата, 16 единиц специальной автомобильной техники.

Двумя днями ранее, 30 декабря, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что Киев потерял порядка 20 офицеров на текущей неделе во время попыток контратак в Донбассе. В частности, наибольшие потери ВСУ понесли при попытках атаковать российские позиции в районе линии фронта Сватово–Кременная на севере ЛНР.

Артиллеристы Западного военного округа (ЗВО) рассказали, как уничтожили колонну украинских военных в Донецкой Народной Республике (ДНР) при помощи орудия «Гиацинт-Б».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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