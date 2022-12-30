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В ЛНР сообщили о потерях Киевом офицеров на участке Сватово — Кременная
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В ЛНР сообщили о потерях Киевом офицеров на участке Сватово — Кременная

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Фото: Дмитрий Астрахань
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Киев потерял порядка 20 офицеров на текущей неделе во время попыток контратак в Донбассе. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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«За истекающую неделю в зоне ответственности второго армейского корпуса уничтожено порядка 20 украинских офицеров», — сказал «РИА Новости» Марочко.

Марочко уточнил, что наибольшие потери Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли при попытках атаковать российские позиции в районе линии фронта Сватово — Кременная на севере ЛНР.

27 декабря Марочко сообщал, что ВСУ наращивают группировки под Кременной и на сватовском направлении. При этом он отметил, что украинские военнослужащие прибывают на позиции без должного материально-технического обеспечения. По его словам, у них отсутствуют закрытые средства связи.

Марочко добавил, что на этом направлении ВСУ остро не хватает стрелкового и артиллерийского вооружения, а также боеприпасов к ним.

Днем ранее глава МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что потери украинских войск в районе Кременной за минувшие сутки составили свыше 60 человек, а также порядка 10 единиц легкой бронированной техники. Также, по его словам, военные Украины лишились трех бронетранспортеров и четырех беспилотников (БЛА). Киселев добавил также, что Сватово и Кременная «остаются очень напряженным участком для наших подразделений».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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