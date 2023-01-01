Народная милиция ЛНР заявила об уничтожении до 90 украинских военнослужащих

За прошедшие сутки подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 90 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Противник понес существенные потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 90 человек личного состава, три танка, пять бронетранспортеров, два беспилотных летательных аппарата, 16 единиц специальной автомобильной техники», — говорится в сообщении в Telegram 1 января.

В Народной милиции ЛНР заявили, что противник продолжил обстрелы объектов гражданской инфраструктуры. За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли Первомайск с применением американских РСЗО HIMARS, выпустив три ракеты.

30 декабря офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что Киев потерял порядка 20 офицеров на текущей неделе во время попыток контратак в Донбассе. Он уточнил, что наибольшие потери ВСУ понесли при попытках атаковать российские позиции в районе линии фронта Сватово – Кременная.

Ранее, 27 декабря, Марочко сообщал, что ВСУ наращивают группировки под Кременной и на сватовском направлении. При этом он отметил, что украинские военнослужащие прибывают на позиции без должного материально-технического обеспечения. По его словам, у них отсутствуют закрытые средства связи.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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