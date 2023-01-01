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Народная милиция ЛНР заявила об уничтожении до 90 украинских военнослужащих

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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За прошедшие сутки подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 90 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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«Противник понес существенные потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 90 человек личного состава, три танка, пять бронетранспортеров, два беспилотных летательных аппарата, 16 единиц специальной автомобильной техники», — говорится в сообщении в Telegram 1 января.

В Народной милиции ЛНР заявили, что противник продолжил обстрелы объектов гражданской инфраструктуры. За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли Первомайск с применением американских РСЗО HIMARS, выпустив три ракеты.

30 декабря офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что Киев потерял порядка 20 офицеров на текущей неделе во время попыток контратак в Донбассе. Он уточнил, что наибольшие потери ВСУ понесли при попытках атаковать российские позиции в районе линии фронта Сватово – Кременная.

Ранее, 27 декабря, Марочко сообщал, что ВСУ наращивают группировки под Кременной и на сватовском направлении. При этом он отметил, что украинские военнослужащие прибывают на позиции без должного материально-технического обеспечения. По его словам, у них отсутствуют закрытые средства связи.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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