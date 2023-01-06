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В ЛНР заявили о большом числе подготовленных иностранцев в рядах ВСУ под Сватово

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Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva
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На сватовском направлении в рядах украинских войск есть большое количество хорошо подготовленных иностранцев. Об этом в пятницу, 6 января, сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» с позывным Алабай.

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«В районе Новоселовского последний месяц, даже чуть больше месяца, отмечается очень много неукраиноязычных военных. Не могу сказать, наемники ли это или это кадровые польские силы специальных операций, которые там действуют под видом наемников», — сказал он в беседе с ТАСС.

По его словам, иностранцы используют серьезное вооружение натовского производства, которое не производят на Украине.

Военный также добавил, что они активно применяют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Кроме того, он отметил большое количество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и их разнообразие.

Командир отметил хорошую подготовку военнослужащих.

«Они работают небольшими группами, что достаточно затрудняет работу с ними. То есть наносить такие удары, чтобы сразу 100, 200, 300 человек «накрыть», — это, можно сказать, исключено. У нас была пара таких успешных ударов, конечно, но сейчас если они уничтожаются, то малыми группами», — заключил он.

Накануне сообщалось, что российская авиация нанесла массированный удар по позициям украинских войск на сватовском участке фронта в Донбассе. Отмечалось, что на данном направлении идут активные бои, противник всячески пытается прорвать оборону.

Ситуация в районе Сватово обострилась месяцами ранее. Город имеет стратегически важное значение, поскольку открывает пути к ряду населенных пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР).

30 декабря офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о потере около 20 украинских офицеров за неделю во время попыток контратак в Донбассе. Как он уточнил, наибольшие потери ВСУ понесли при попытках атаковать российские позиции в районе линии фронта Сватово – Кременная на севере ЛНР.

До этого, 27 декабря, Марочко отмечал, что военные Украины наращивают группировки под Кременной и на сватовском направлении. При этом он добавил, что ВСУ прибывают на позиции без должного материально-технического обеспечения. С его слов, у них нет закрытых средств связи. Марочко также сказал, что на этом направлении украинские военные остро нуждаются в стрелковом и артиллерийском вооружении, а также боеприпасах к ним.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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