Российская авиация нанесла массированный удар по позициям украинских войск на сватовском участке фронта в Донбассе, сообщил командир роты боевых машин поддержки танков «Терминатор» Западной группировки войск 5 января.

«На данном направлении идут активные бои, противник всячески пытается прорвать оборону. Сегодня авиация нанесла массированный удар [по позициям ВСУ]», — подчеркнул он в беседе с «РИА Новости».

Командир добавил, что ВСУ используют как тактику артударов, так и пытаются зайти на подконтрольную РФ территорию малыми диверсионно-разведывательными группами.

«Есть как диверсионные группы, так и артиллерия», — отметил он.

Ситуация в районе Сватово обострилась месяцами ранее. Город имеет стратегически важное значение, поскольку открывает пути к ряду населенных пунктов Луганской Народной Республики.

Военные Украины периодически устраивают обстрелы города Сватово из американских реактивных систем залпового HIMARS, стараясь прорвать оборону.

30 декабря прошлого года офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о потере около 20 украинских офицеров за неделю во время попыток контратак в Донбассе. Как он уточнил, наибольшие потери ВСУ понесли при попытках атаковать российские позиции в районе линии фронта Сватово — Кременная на севере ЛНР.

27 декабря Марочко отмечал, что военные Украины наращивают группировки под Кременной и на сватовском направлении. При этом он добавил, что ВСУ прибывают на позиции без должного материально-технического обеспечения. С его слов, у них нет закрытых средств связи.

Марочко сказал, что на этом направлении украинские военные остро нуждаются в стрелковом и артиллерийском вооружении, а также боеприпасам к ним.

Днем ранее глава МВД ЛНР Виталий Киселев подчеркнул, что Сватово и Кременная «остаются очень напряженным участком для наших подразделений».

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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