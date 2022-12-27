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В ЛНР сообщили о наращивании украинских сил на сватовском направлении

Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ наращивают группировку под Кременной и на сватовском направлении
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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) наращивают группировки под Кременной и на сватовском направлении Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщил в своем Telegram-канале офицер народной милиции (НМ) республики Андрей Марочко во вторник, 27 декабря.

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«В населенном пункте Чернещина (Харьковская область, юго-западнее Сватово) отмечена дополнительная переброска личного состава ВСУ для усиления штурмующих подразделений в направлении Сватово», — написал Марочко.

При этом он отметил, что украинские военнослужащие прибывают на позиции без должного материально-технического обеспечения. По его словам, у них отсутствуют закрытые средства связи.

Марочко добавил, что на этом направлении ВСУ остро не хватает стрелкового и артиллерийского вооружения, а также боеприпасов к ним.

Днем ранее глава МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что потери украинских войск в районе Кременной за минувшие сутки составили свыше 60 человек, а также порядка 10 единиц легкой бронированной техники. Также, по его словам, военные Украины лишились трех бронетранспортеров и четырех беспилотников (БЛА). Киселев добавил также, что Сватово и Кременная «остаются очень напряженным участком для наших подразделений».

18 декабря российский военнослужащий с позывным Паркер 13 рассказал, что солдаты воздушно-десантных войск из Пскова на сватовском участке фронта в Донбассе отодвинули армию Украины более чем на 2 км.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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