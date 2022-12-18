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Военный РФ рассказал о продвижении псковских десантников на сватовском направлении

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Солдаты Воздушно-десантных войск из Пскова на сватовском участке фронта в Донбассе отодвинули армию Украины более чем на 2 км. Об этом сообщил 18 декабря военнослужащий с позывным Паркер 13.

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«На данном направлении полк выполнял боевую задачу по выходу на указанный рубеж и его закреплению. С поставленной задачей полк справился в полном объеме, продвижение вглубь (обороны) противника составило до 2,5 км», — цитирует собеседника «РИА Новости».

Такого результата, рассказал военный, российской армии удалось добиться за неделю. Во время выхода на данный рубеж, уточнил Паркер 13, было уничтожено до пяти единиц бронированной техники противника и около 50 украинских боевиков. Также удалось взять четыре опорных пункта.

Ранее, 15 декабря, офицер Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят позиции к обороне на сватовском направлении в ЛНР. Марочко отметил, что ВСУ переходят от наступательных действий к обороне, что видно по характеру их действий.

За день до этого Марочко заявил, что американские и украинские спецслужбы готовят диверсии и теракты на сватовском направлении. По его словам, целями для диверсий могут стать госучреждения, объекты гражданской инфраструктуры и логистические развязки на указанном направлении.

12 декабря офицер НМ ЛНР сообщил, что Украина перебросила дополнительные силы на сватовское направление. По словам Марочко, усиление позиций украинских войск связано с успехами ВС РФ на данном направлении.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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