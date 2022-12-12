Украина перебросила дополнительные силы на сватовское направление в Донбассе. Об этом в понедельник, 12 декабря, заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на разведку.

«В район населенного пункта Стельмаховка (северо-западнее Сватово) выявлена дополнительная переброска сил и средств противника», — сказал он «РИА Новости».

По словам Марочко, усиление позиций украинских войск связано с успехами Вооруженных сил (ВС) РФ на данном направлении.

Ранее, 11 декабря, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Сватово, выпустив из артиллерии в сторону города снаряд натовского калибра (155 мм).

Тогда же НМ ЛНР в Telegram-канале сообщила, что за прошедшие сутки украинская армия обстреляла населенные пункты Сватово и Стаханов из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, выпустив семь ракет.

В результате ударов в Сватово повреждения получила коррекционная школа-интернат, а в другом населенном пункте оказалось разрушено здание банно-оздоровительного комплекса.

Специальная операция России по защите Донбасса, против жителей которого Киев ведет боевые действия с 2014 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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