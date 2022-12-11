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Украинские войска ударили из артиллерии по Сватово в ЛНР

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Фото: REUTERS/Anna Voitenko
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Сватово. Об этом сообщило 11 декабря представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.

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Согласно последним данным, украинские боевики выпустили днем из артиллерии в сторону города один снаряд натовского калибра (155 мм). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Ранее в воскресенье в Народной милиции ЛНР сообщили, что за прошедшие сутки ВСУ обстреляли населенные пункты Сватово и Стаханов из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, выпустив семь ракет.

В результате ударов в Сватово повреждения получила коррекционная школа-интернат, а в другом населенном пункте оказалось разрушено здание банно-оздоровительного комплекса.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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