В ЛНР заявили о подготовке ВСУ к обороне на сватовском направлении
Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят позиции к обороне на сватовском направлении в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в четверг, 15 декабря, заявил офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко.
«В районе населенного пункта Стельмаховка (северо-западнее Сватово. — Ред.) отмечены инженерные работы по возведению новых и укреплению старых фортификационных сооружений», — сказал он «РИА Новости», ссылаясь на данные разведки.
Марочко отметил, что ВСУ переходят от наступательных действий к обороне, что видно по характеру их действий.
Днем ранее Марочко заявил, что американские и украинские спецслужбы готовят диверсии и теракты на сватовском направлении. По его словам, целями для диверсий могут стать госучреждения, объекты гражданской инфраструктуры и логистические развязки на указанном направлении.
12 декабря офицер НМ ЛНР сообщил, что Украина перебросила дополнительные силы на сватовское направление. По словам Марочко, усиление позиций украинских войск связано с успехами ВС РФ на данном направлении.
Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».