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В ЛНР сообщили о подготовке Киевом диверсий на сватовском направлении

Офицер НМ ЛНР Марочко: спецслужбы США и Украины готовят диверсии на сватовском направлении
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Фото: ТАСС/Александр Река
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Американские и украинские спецслужбы готовят диверсии и теракты на сватовском направлении в Луганской Народной Республике (ЛНР) после тщетных попыток наступления ВСУ на этом участке. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

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«Ввиду длительных безуспешных действий на сватовском направлении спецслужбы США и Киева предлагают начать террористическую деятельность в данном районе. Целями для диверсий могут стать госучреждения, объекты гражданской инфраструктуры и логистические развязки на указанном направлении», — заявил Марочко «РИА Новости».

12 декабря Марочко сообщил, что Украина перебросила дополнительные силы на сватовское направление. По его словам, усиление позиций украинских войск связано с успехами Вооруженных сил (ВС) РФ на данном направлении.

11 декабря Вооруженные силы Украины ударили по Сватово, выпустив из артиллерии в сторону города снаряд натовского калибра (155 мм).

Тогда же НМ ЛНР в Telegram-канале сообщила, что за прошедшие сутки украинская армия обстреляла населенные пункты Сватово и Стаханов из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, выпустив семь ракет.

В результате ударов в Сватово повреждения получила коррекционная школа-интернат, а в другом населенном пункте оказалось разрушено здание банно-оздоровительного комплекса.

Специальная операция России по защите Донбасса, против жителей которого Киев ведет боевые действия с 2014 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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