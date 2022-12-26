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За сутки ВСУ потеряли более 60 человек вблизи Кременной в ЛНР

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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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Потери украинских войск в районе Кременной за минувшие сутки составили свыше 60 человек, а также порядка 10 единиц легкой бронированной техники. Также военные Украины лишились трех бронетранспортеров и четырех беспилотников (БЛА). Об этом уведомил 26 декабря помощник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

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«За последние сутки понесли они (ВСУ. — Ред.) большие потери, и снова удары были нанесены по мирным городам. Потери их составили чуть больше 60 человек, это безвозвратные потери. Около 10 единиц легкой бронированной техники, три БТР, четыре беспилотника были нашими ребятами сбиты», — подчеркнул он в эфире «Первого канала».

Киселев добавил также, что Сватово и Кременная «остаются очень напряженным участком для наших подразделений».

«Попытки ВСУ не бросают атаковать, но уже всё меньше и меньше желания у них появляется», — сказал помощник главы МВД ЛНР.

3 декабря разведчик Вооруженных сил РФ рассказал о высоком уровне потерь среди ВСУ и быстрой доукомплектации подразделений, потерявших часть личного состава. По его словам, если в течение дня бойцы российской армии смогли поразить в районе 10 человек в первой половине дня, то к вечеру на позиции прибывает такое же количество солдат ВСУ.

30 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что с начала специальной военной операции ВС России на территории Украины погибли свыше 100 тыс. украинских военных.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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