Двое наемников из Великобритании пропали без вести в районе боестолкновений под Соледаром в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в понедельник, 9 января, сообщили в пресс-службе национальной полиции Украины.

«Полиция разыскивает двух волонтеров — граждан Великобритании в возрасте 28 и 48 лет. Известно, что накануне Эндрю Бегшо и Кристофер Перри выехали из Краматорска в Соледар, и связь с ними прервалась», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В пресс-службе уточнили, что сообщение об их пропаже поступило вечером 7 января в дежурную часть Бахмутского районного отдела полиции. Оба британца считаются пропавшими без вести.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

В настоящее время под Соледаром идут ожесточенные бои. По словам главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери на этом направлении.

7 января помощник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев заявлял, что в ближайшее время украинские войска могут оставить Соледар по приказу вышестоящего руководства.

Днем ранее военкор Семен Пегов сообщал, что российские войска прорвали оборону украинских боевиков в ДНР, что позволило им продвинуться в сторону центра Соледара. По его словам, цель Вооруженных сил РФ на этой территории — перерезать трассу снабжения украинской группировки, которая проходит через Соледар, оставив подразделения ВСУ без обеспечения. Он также отметил, что из-за успешного прорыва российской армии в этом направлении противник вынужден отступать севернее центра.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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