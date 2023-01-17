Российский офицер рассказал об обмане западных наемников Киевом

Украинская пропаганда выставляет российских военных глупыми, чтобы заманить как можно больше наемников. Об этом 17 января заявил командир группы «Викинг» Западного военного округа.

Он отметил, что приезжающие в зону конфликта иностранные наемники сильно удивляются, когда сталкиваются с отличающейся действительностью на поле боя. По его словам, они удивляются, когда узнают, что у российских военных есть беспилотники и другая техника.

«Они едут, окрыленные тем, что им ничего не будет. Это украинская пропаганда, пропаганда их верхов», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее, 12 января, разведка группы «Викинг» Западного военного округа (ЗВО) обнаружила пункт временной дислокации иностранных наемников в Красногоровке в Донецкой Народной Республике (ДНР), после чего бойцы группы нанесли по нему удар. Как рассказали военные, судя по радиоперехватам, некоторые иностранцы были поляками, так как на записях отчетливо слышалась возмущенная польская речь.

3 января официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли высокоточные удары по пунктам «иностранного легиона» в районах Масляковки и Краматорска ДНР, уничтожив более 130 иностранных наемников.

До этого, 26 декабря, офицер 2-го армейского корпуса НМ Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что в зоне проведения спецоперации на Украине воюют наемники более чем из 30 стран. Он отметил, что присутствуют немецкая, французская, итальянская и польская речь.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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