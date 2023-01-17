Реклама
Прямой эфир
Мир
Япония разработает новую крылатую ракету с тремя видами сменных боеголовок
Армия
Ударные вертолеты Ми-8 поразили огневые точки и бронетехнику ВСУ
Мир
The Guardian узнала о необходимом количестве танков для Киева
Мир
Пушков назвал абсурдным обвинение против журналиста Касема
Мир
Кадыров счел неуместным навязывание СВО статуса Третьей мировой войны
Спорт
Умер обладатель Кубка европейских чемпионов по гандболу 1988 года Юрий Житников
Мир
В восточных регионах Украины объявили воздушную тревогу
Мир
Представители Госдепа и Пентагона прибыли в Киев для встречи с Зеленским
Мир
Хакеры Killnet заявили о взломе Налоговой службы США
Происшествия
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО
Мир
Мэр Киева Кличко назвал обстановку в городе критической
Мир
Британское правительство блокировало шотландский закон о смене пола с 16 лет
Сюжет:

Российский офицер рассказал об обмане западных наемников Киевом

«РИА Новости»: российский офицер заявил, что Киев обманывает иностранных наемников
0
Фото: AP Photo/Michal Dyjuk
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинская пропаганда выставляет российских военных глупыми, чтобы заманить как можно больше наемников. Об этом 17 января заявил командир группы «Викинг» Западного военного округа.

«Работы много, наступление идет активно»
Как российские войска выбивают противника из важнейшего поселка Марьинка на окраине Донецка

Он отметил, что приезжающие в зону конфликта иностранные наемники сильно удивляются, когда сталкиваются с отличающейся действительностью на поле боя. По его словам, они удивляются, когда узнают, что у российских военных есть беспилотники и другая техника.

«Они едут, окрыленные тем, что им ничего не будет. Это украинская пропаганда, пропаганда их верхов», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее, 12 января, разведка группы «Викинг» Западного военного округа (ЗВО) обнаружила пункт временной дислокации иностранных наемников в Красногоровке в Донецкой Народной Республике (ДНР), после чего бойцы группы нанесли по нему удар. Как рассказали военные, судя по радиоперехватам, некоторые иностранцы были поляками, так как на записях отчетливо слышалась возмущенная польская речь.

3 января официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли высокоточные удары по пунктам «иностранного легиона» в районах Масляковки и Краматорска ДНР, уничтожив более 130 иностранных наемников.

До этого, 26 декабря, офицер 2-го армейского корпуса НМ Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что в зоне проведения спецоперации на Украине воюют наемники более чем из 30 стран. Он отметил, что присутствуют немецкая, французская, итальянская и польская речь.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023