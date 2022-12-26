В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине воюют наемники более чем из 30 иностранных государств. Об этом заявил офицер Yародной милиции ЛНР Андрей Марочко в понедельник, 26 декабря, со ссылаясь на данные разведки.

«В ходе мониторинга радиочастот в зоне ответственности второго армейского корпуса на линии боевого соприкосновения выявлено присутствие иностранных граждан. Больше всего зафиксировано переговоров на английском языке с различными диалектами», — сообщил Марочко «РИА Новости».

Он добавил, что также присутствуют немецкая, французская, итальянская и польская речь.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что российские войска уничтожили в районе Артемовска (укр. название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР) пункт дислокации иностранных наемников.

24 декабря сообщалось, что подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили сводную группу иностранных наемников в ходе наступления в районе Раздоловки на донецком направлении.

До этого, 20 декабря, военный корреспондент Андрей Коц рассказал, что ВСУ несут большие потери на фоне гибели западных наемников. По его словам, националисты пытаются любой ценой забрать с поля боя тела иностранцев.

Проведение спецоперации России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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