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ВС РФ уничтожили в районе Артемовска пункт дислокации иностранных наемников

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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ВС России в районе Артемовска (укр. название — Бахмут) уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников. Об этом 25 декабря рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Ракетными войсками и артиллерией группировки войск за сутки поражены 58 артиллерийских подразделений Вооруженных силы Украины (ВСУ) на огневых позициях, живая сила и военная техника в 86 районах. В районе города Артемовска Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников», — заявил он.

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Кроме того, на донецком направлении в ходе ведения наступательных действий российскими войсками уничтожены более 80 украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля.

Накануне в Минобороны также рассказали, что подразделения ВС РФ уничтожили сводную группу иностранных наемников в ходе наступления в районе Раздоловки на донецком направлении.

До этого, 20 декабря, военный корреспондент Андрей Коц рассказал, что ВСУ несут большие потери на фоне гибели западных наемников. По его словам, националисты пытаются любой ценой забрать с поля боя тела иностранцев. Так, он привел в пример случай, когда при попытке эвакуировать 2–3 наемников из Польши погибло больше солдат ВСУ.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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