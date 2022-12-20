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Военкор Коц рассказал о проблемах ВСУ из-за гибели иностранных наемников

Военкор Коц заявил, что смерть западных наемников влечет потери в рядах ВСУ
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Фото: REUTERS
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери на фоне гибели западных наемников. Об этом 20 декабря рассказал военный корреспондент Андрей Коц в беседе с URA.RU.

«Сейчас они тупо разбивают город. Поскорее бы их отогнали!»
О чем корреспондентам «Известий» рассказали жители Кременной, на которую направлен главный удар ВФУ

«Наличие западных наемников играет в рядах ВСУ злую шутку, потому что Киев очень болезненно реагирует на потери со стороны своих западных союзников», — сказал он.

Коц уточнил, что украинские боевики пытаются любой ценой забрать с поля боя тела иностранцев. Так, он привел в пример случай, когда при попытке эвакуировать 2–3 наемников из Польши погибло больше солдат ВСУ.

Журналист добавил, что польские наемники чаще всего встречаются на участке между Кременной и Сватово. Российские военнослужащие рассказывали, что здесь польские военные и их инструкторы планируют операции и ведут руководство солдатами, добавил военкор.

«Судя по обстановке, на том же участке фронта им это помогает не особо, потому что противник пытается регулярно осуществить там наступательные действия, но его неизменно встречают огнем и отбрасывают», — добавил Коц.

При этом российские военные отмечают, что польские солдаты в боевых действиях проявляют себя практически на уровне ВСУ.

Накануне стало известно, что российские военнослужащие из группы «Викинг» обнаружили и ликвидировали опорный пункт иностранных наемников под Марьинкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Противник был уничтожен выпуском противотанковой управляемой ракеты (ПТУР), который привел к пожару вследствие возгорания горюче-смазочных материалов.

До этого, 15 декабря, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили около 35 украинских боевиков на купянском направлении.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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