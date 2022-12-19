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Бойцы группы «Викинг» сожгли опорный пункт наемников под Марьинкой

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские военнослужащие из группы «Викинг» обнаружили и ликвидировали опорный пункт иностранных наемников под Марьинкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в понедельник, 19 декабря, «РИА Новости».

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Отмечается, что цели были обнаружены с помощью беспилотника.

Атака, произведенная с применением противотанковой управляемой ракеты (ПТУР), вызвала серьезный пожар вследствие возгорания боекомплекта или горюче-смазочных материалов.

Ранее этот день врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о зачистке центра Марьинки от боевиков вооруженных сил Украины (ВСУ). Он также заявил об уничтожении части позиций ВСУ, с которых 18 декабря наносились удары по Донецку.

В тот день украинские боевики обстреляли центр Донецка из реактивных систем залпового огня «Град». Обстрелу подверглись Ворошиловский и Киевский районы города.

В частности, под обстрел попала больница, откуда эвакуировали пациентов. Среди них оказались пострадавшие средней тяжести, один из пациентов умер.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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