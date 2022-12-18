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Умер один из пострадавших при обстреле больницы в Донецке пациент

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Один из пациентов, пострадавших при обстреле больницы имени Калинина в Донецке, умер. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале в воскресенье, 18 декабря.

«К сожалению, больной, получивший тяжелые ранения — черепно-мозговую и торакальную травмы, — при обстреле корпуса № 6 больницы Калинина скончался», — написал он.

Пушилин принес искренние соболезнования близким и родным погибшего.

Ранее этим же днем украинские боевики обстреляли центр Донецка из реактивных систем залпового огня «Град». Обстрелу подверглись Ворошиловский и Киевский районы города. Под обстрел попала больница, откуда эвакуировали пациентов. Однако среди них оказались и пострадавшие средней тяжести.

Также огонь велся украинской стороной и по окраинам города.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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