Умер один из пострадавших при обстреле больницы в Донецке пациент
Один из пациентов, пострадавших при обстреле больницы имени Калинина в Донецке, умер. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале в воскресенье, 18 декабря.
«К сожалению, больной, получивший тяжелые ранения — черепно-мозговую и торакальную травмы, — при обстреле корпуса № 6 больницы Калинина скончался», — написал он.
Пушилин принес искренние соболезнования близким и родным погибшего.
Ранее этим же днем украинские боевики обстреляли центр Донецка из реактивных систем залпового огня «Град». Обстрелу подверглись Ворошиловский и Киевский районы города. Под обстрел попала больница, откуда эвакуировали пациентов. Однако среди них оказались и пострадавшие средней тяжести.
Также огонь велся украинской стороной и по окраинам города.
С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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