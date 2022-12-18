Украинская армия обстреляла центр Донецка из РСЗО «Град»

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли центр Донецка из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 18 декабря сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению г. Донецк (Ворошиловский, Киевский районы): выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в Telegram-канале представительства.

Позднее там рассказали о новом обстреле центра Донецка. На этот раз из РСЗО было выпущено восемь ракет.

По данным администрации Ворошиловского района города, зафиксированы попадания снарядов около республиканского травматологического центра.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале со ссылкой на очевидцев проинформировал о том, что на «Донбасс Арене» посыпалось остекление. Кроме того, «прилеты» зафиксированы возле республиканского спортивного комплекса «Олимпийский», дворца молодежи «Юность», выставочного центра, краеведческого музея, на улице Набережной и проспекте Мира. Есть возгорания.

Ранее в этот день огонь велся по окраинам города.

Накануне представитель главного управления разведки Украины Андрей Юсов заявил, что Донецк стреляет сам по себе: по его словам, украинские силы якобы не ведут огонь и не выбирают себе как цели жилые кварталы, объекты гражданской инфраструктуры. Репортажи с мест обстрелов он назвал «постановочными фильмами и сюжетами».

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».