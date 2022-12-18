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Украинская армия обстреляла центр Донецка из РСЗО «Град»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли центр Донецка из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 18 декабря сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению г. Донецк (Ворошиловский, Киевский районы): выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в Telegram-канале представительства.

Позднее там рассказали о новом обстреле центра Донецка. На этот раз из РСЗО было выпущено восемь ракет.

По данным администрации Ворошиловского района города, зафиксированы попадания снарядов около республиканского травматологического центра.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале со ссылкой на очевидцев проинформировал о том, что на «Донбасс Арене» посыпалось остекление. Кроме того, «прилеты» зафиксированы возле республиканского спортивного комплекса «Олимпийский», дворца молодежи «Юность», выставочного центра, краеведческого музея, на улице Набережной и проспекте Мира. Есть возгорания.

Ранее в этот день огонь велся по окраинам города.

Накануне представитель главного управления разведки Украины Андрей Юсов заявил, что Донецк стреляет сам по себе: по его словам, украинские силы якобы не ведут огонь и не выбирают себе как цели жилые кварталы, объекты гражданской инфраструктуры. Репортажи с мест обстрелов он назвал «постановочными фильмами и сюжетами».

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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