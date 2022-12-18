ВСУ выпустили по Донецку 40 ракет из «Градов» за 10 минут

Вооруженные силы Украины 18 декабря за 10 минут два раза обстреляли Донецк из РСЗО «Град». Всего за этот период ВСУ выпустили по городу 40 ракет, рассказали в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Представительство уточнило, что по Петровскому району Донецка два раза было выпущено по 20 ракет — в 12:00 и 12:10.

Ранее в этот день сообщалось о повреждениях двух многоквартирных домов в Донецке после обстрела ВСУ.

Днем ранее в центре Донецка в районе Университетской улицы и проспекта Ватутина прогремели минимум 10 взрывов. Армия Украины выпустила по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка 10 ракет из РСЗО «Град», по Кировскому и Ленинскому районам — пять снарядов.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о прямых попаданиях в учебный корпус Академии управления, а также в многоквартирный дом.

РФ продолжает проведение специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ранее ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках по причине участившихся обстрелов со стороны украинских военнослужащих.

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