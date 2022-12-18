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ВСУ выпустили по Донецку 40 ракет из «Градов» за 10 минут
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ВСУ выпустили по Донецку 40 ракет из «Градов» за 10 минут

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Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
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Вооруженные силы Украины 18 декабря за 10 минут два раза обстреляли Донецк из РСЗО «Град». Всего за этот период ВСУ выпустили по городу 40 ракет, рассказали в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Представительство уточнило, что по Петровскому району Донецка два раза было выпущено по 20 ракет — в 12:00 и 12:10.

Ранее в этот день сообщалось о повреждениях двух многоквартирных домов в Донецке после обстрела ВСУ.

Днем ранее в центре Донецка в районе Университетской улицы и проспекта Ватутина прогремели минимум 10 взрывов. Армия Украины выпустила по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка 10 ракет из РСЗО «Град», по Кировскому и Ленинскому районам — пять снарядов.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о прямых попаданиях в учебный корпус Академии управления, а также в многоквартирный дом.

РФ продолжает проведение специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ранее ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках по причине участившихся обстрелов со стороны украинских военнослужащих.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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