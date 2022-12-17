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Минимум десять взрывов прогремели в центре Донецка

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Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko
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В центре Донецка зафиксировано как минимум 10 взрывов. Они произошли в районе Университетской улицы и проспекта Ватутина, передает корреспондент ТАСС в субботу, 17 декабря.

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Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что армия Украины выпустила по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка 10 ракет из РСЗО «Град», по Кировскому и Ленинскому районам — пять снарядов.

15 декабря в центре Донецка из-за попадания снаряда вооруженных формирований Украины (ВФУ) в многоквартирный жилой дом начался пожар. Зафиксированы прямые попадания в многоэтажные дома по проспекту Ватутина, бульвару Школьному. Удары также были нанесены по проспекту Мира, улице 50 лет СССР, бульвару Шевченко, проспекту Театральному, прилеты зафиксированы возле ж/д больницы и студгородка. Кроме того, в детском саду № 15 вылетели окна и двери.

13 декабря подполковник Народной милиции ДНР и депутат парламента республики Андрей Баевский заявил, что украинские боевики продолжают наносить артудары по Донецку даже в условиях плохой видимости. Он подчеркнул, что такие обстрелы не могут быть по какой-то цели, в таких условиях невозможно наблюдать какую-то цель и корректировать огонь.

РФ продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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