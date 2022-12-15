В результате попадания снаряда ВФУ в дом в центре Донецка начался пожар

В результате попадания снаряда вооруженных формирований Украины (ВФУ) в многоквартирный жилой дом, расположенный в центре Донецка, начался пожар. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщили в районной администрации.

Ранее этим же днем украинские националисты выпустили 40 ракет из «Градов» по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка.

13 декабря подполковник народной милиции ДНР и депутат парламента республики Андрей Баевский заявил, что украинские боевики продолжают наносить артудары по Донецку даже в условиях плохой видимости. Он подчеркнул, что такие обстрелы не могут быть по какой-то цели, в таких условиях невозможно наблюдать какую-то цель и корректировать огонь.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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