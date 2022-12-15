Украинские националисты выпустили по Донецку 40 ракет из «Градов»

Украинские боевики выпустили 40 ракет из БМ-21 «Град» по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Обстрел зафиксировали в 07:00 мск, говорится в Telegram-канале.

Ранее днем, 14 декабря, боевики за 6,5 часа выпустили по Донецку 48 снарядов натовского калибра (155 мм). Тогда обстрелы велись по Петровскому, Куйбышевскому, Кировскому и Киевскому районам.

13 декабря подполковник народной милиции ДНР и депутат парламента республики Андрей Баевский заявил, что украинские боевики продолжают наносить артудары по Донецку даже в условиях плохой видимости. Он подчеркнул, что такие обстрелы не могут быть по какой-то цели, в таких условиях невозможно наблюдать какую-то цель и корректировать огонь.

11 декабря ВСУ четыре раза обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня «Град». При обстреле Киевского района города двое детей пострадали. Тогда же в результате обстрела Киевского района пострадали две мирные жительницы.

Специальная операция России по защите Донбасса, против жителей которого Киев ведет военные действия с 2014 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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