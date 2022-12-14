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ВСУ выпустили по Донецку почти 50 снарядов натовского калибра за 6,5 часа

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Фото: REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в среду, 14 декабря, за 6,5 часа выпустили по Донецку 48 снарядов натовского калибра (155 мм). Обстрелы фиксировались с 10:00 по 16:30, свидетельствуют данные представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.

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Сообщается, что обстрелы велись по Петровскому, Куйбышевскому, Кировскому и Киевскому районам Донецка.

Кроме того, под обстрел попали населенные пункты Ясиноватая, Новоселовка, Горловка, Майорск, Минеральное.

Накануне подполковник Народной милиции (НМ) ДНР и депутат парламента республики Андрей Баевский заявил, что украинские боевики продолжают наносить артудары по Донецку даже в условиях плохой видимости. Он подчеркнул, что такие обстрелы не могут быть по какой-то цели, в таких условиях невозможно наблюдать какую-то цель и корректировать огонь.

11 декабря украинские войска четыре раза обстреляли Донецк из «Градов», выпустив десятки ракет по районам города. В результате двое детей пострадали при обстреле Киевского района.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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