Два многоквартирных дома повреждены в Донецке после обстрела ВСУ
На Украине в Ворошиловском районе Донецка в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) повреждены два многоквартирных дома, уведомила администрация района 18 декабря.
Речь о домах на проспекте Мира и улице 50 лет СССР.
Украинские боевики ранее в этот день открыли огонь по Донецку, выпустив шесть ракет из РСЗО «Град».
Днем ранее в центре Донецка в районе Университетской улицы и проспекта Ватутина прогремели минимум 10 взрывов. Армия Украины выпустила по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка 10 ракет из РСЗО «Град», по Кировскому и Ленинскому районам — пять снарядов.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о прямых попаданиях в учебный корпус Академии управления, а также в многоквартирный дом.
РФ продолжает проведение специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ранее ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках по причине участившихся обстрелов со стороны украинских военнослужащих.
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