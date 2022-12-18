Мэр Донецка сообщил о раненых в результате обстрела больницы со стороны ВСУ

В результате обстрела больницы имени Калинина в Донецке Вооруженными силами Украины (ВСУ) есть раненые. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин в воскресенье, 18 декабря.

«Очевидцы сообщают о возгорании 6-го корпуса больницы им. Калинина. Есть информация о множестве раненых», — написал мэр.

Он сообщил также, что в настоящее время ведется эвакуация пациентов из больницы.

Ранее в этот день украинская армия обстреляла центр Донецка из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Обстрел велся по Ворошиловскому и Киевскому районам города.

Кроме того, прилеты были зафиксированы возле республиканского спортивного комплекса «Олимпийский», Дворца молодежи «Юность», выставочного центра, краеведческого музея, на улице Набережной и проспекте Мира.

В результате обстрела повреждения получил также спорткомплекс «Олимпийский».

Всего за день по городу было выпущено около 40 ракет.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Решение принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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