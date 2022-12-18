Появились кадры с места обстрела ВСУ спорткомплекса «Олимпийский» в Донецке

В распоряжении «Известий» появились кадры с места обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) по Донецку, в результате которого повреждения получил спорткомплекс «Олимпийский». Удар был нанесен в воскресенье, 18 декабря.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале со ссылкой на очевидцев проинформировал о том, что украинские ракеты прилетели и в район «Донбасс Арены», в результате чего там посыпалось остекление. Кроме того, «прилеты» были зафиксированы возле Дворца молодежи «Юность», Выставочного центра, Краеведческого музея, на улице Набережной и проспекте Мира.

Ранее в этот день огонь велся по окраинам города.

В целом за день украинские боевики выпустили по Донецку 40 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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