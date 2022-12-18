Пушилин сообщил об одном тяжелораненом в результате обстрела больницы в Донецке

При обстреле Донецка снаряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в корпус больницы имени Калинина, известно об одном тяжелораненом, также есть пострадавшие средней тяжести. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале, в воскресенье, 18 декабря.

Он добавил, что все пациенты больницы эвакуированы. Медперсонал не пострадал.

Мэр города Алексей Кулемзин, ранее сообщивший о возгорании обстрелянной больницы, заявил о ликвидации всех очагов горения.

«В результате обследования поврежденных корпусов больницы им. Калинина очагов горения не обнаружено», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в воскресенье ВСУ обстреляли центр Донецка из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Обстрелу подверглись Ворошиловский и Киевский районы города.

Помимо этого, прилеты фиксировались возле республиканского спортивного комплекса «Олимпийский», Дворца молодежи «Юность», выставочного центра, краеведческого музея, а также на улице Набережной и проспекте Мира.

В этот же день огонь велся украинской стороной и по окраинам города.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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