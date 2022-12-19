Пушилин сообщил о зачистке центра Марьинки от ВСУ

Центр города Марьинка в Донецкой Народной Республики зачищен от Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом 19 декабря сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Уже те высотки, которые служили очень серьезным укреплением противнику, практически находятся под контролем. Совсем небольшая часть Марьинки [осталась], где противник еще может удерживаться», — рассказал Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Он также сообщил об уничтожении части позиций ВСУ, с которых 18 декабря наносились удары по Донецку.

«Были нанесены удары по скоплению противника в Авдеевке, Красногоровке, а также по западной части Марьинки, которая еще пока не находится под нашим контролем», — отметил врио главы ДНР.

18 декабря украинские боевики обстреляли центр Донецка из реактивных систем залпового огня «Град». Обстрелу подверглись Ворошиловский и Киевский районы города.

В частности, под обстрел попала больница, откуда эвакуировали пациентов. Среди них оказались пострадавшие средней тяжести, один из пациентов умер.

Кроме того, один из снарядов попал в жилой многоквартирный дом на проспекте Ватутина в Донецке, повредив две квартиры и кровлю. Пострадавших при попадании снаряда в дом нет.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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